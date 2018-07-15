"Реал" предлагает Куртуа пятилетний контракт

"Реал" хочет приобрести голкипера "Челси" Тибо Куртуа, сообщают испанские СМИ.

Как информирует AS со ссылкой на бельгийское издание Het Laastle Nieuws, переговоры о переходе проходят успешно. Дети футболиста хотят вернуться в Мадрид - он уже проживал в столице Испании, когда выступал за "Атлетико".

По имеющимся, данным, "Реал" готов предложить вратарю пятилетний контракт. Его зарплата в таком случае составит 11 миллионов евро до уплаты налогов. Ранее сообщалось, что клубы не договорились о сумме отступных.

26-летний футболист в прошлом сезоне провел 46 матчей за "Челси", пропустил 47 мячей и 19 раз отыграл "на ноль".