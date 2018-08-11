Рафаэль Бенитес: "Ньюкасл" заслужил как минимум ничью"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес - о матче с "Тоттенхэмом" (1:2) в первом туре чемпионата Англии.
- Мы заслужили как минимум ничью. Мы боролись до конца и имели моменты во втором тайме, - цитирует тренера ВВС. - Вы могли почувствовать, что мы верили в себя. Из этого матча можно вынести много позитива. Мы допустили несколько ошибок. Кроме того, нужно отдать должное соперникам. Травма Йедлина? Нужно подождать, что скажут врачи.
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https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/