Рафаэль Бенитес: "Ньюкасл" заслужил как минимум ничью"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес - о матче с "Тоттенхэмом" (1:2) в первом туре чемпионата Англии.

- Мы заслужили как минимум ничью. Мы боролись до конца и имели моменты во втором тайме, - цитирует тренера ВВС. - Вы могли почувствовать, что мы верили в себя. Из этого матча можно вынести много позитива. Мы допустили несколько ошибок. Кроме того, нужно отдать должное соперникам. Травма Йедлина? Нужно подождать, что скажут врачи.