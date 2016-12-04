11:56 | ФУТБОЛ — Англия

Поль Погба: "Я не очень интересовался девочками. Только футбол"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что ему удалось добиться успеха в футболе в том числе благодаря отсутствию отвлекающих факторов в детстве. По его словам, даже девушки его не интересовали, когда он увлекался футболом.

– Я не очень интересовался девочками, – цитирует Sky Sports Погба. – Только футбол. Я все время играл в футбол. Постоянно был около дома с мячом и играл с ребятами. Все силы отдавал футболу. Хотел стать профессионалом. Это была моя цель. Только это.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Andvaraforce

Как это там у них называется? Каминг-аут?

12:16

spartakmoskva63

Погба-остановись!!!Роналду вон тоже не интересовался девочками,только футбол)Все знают,что из этого получилось)

12:10

abs68

это правильно, зато теперь любая девочка твоя:)

12:09

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