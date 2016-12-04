Поль Погба: "Я не очень интересовался девочками. Только футбол"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба признался, что ему удалось добиться успеха в футболе в том числе благодаря отсутствию отвлекающих факторов в детстве. По его словам, даже девушки его не интересовали, когда он увлекался футболом.

– Я не очень интересовался девочками, – цитирует Sky Sports Погба. – Только футбол. Я все время играл в футбол. Постоянно был около дома с мячом и играл с ребятами. Все силы отдавал футболу. Хотел стать профессионалом. Это была моя цель. Только это.