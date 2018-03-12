Патрик Виейра: "Все забыли, как Венгер отказывал топ-клубам ради "Арсенала"

Экс-капитан "Арсенала" Патрик Виейра не согласен с личной критикой в адрес тренера "канониров" Арсена Венгера. Также бывший футболист не исключил, что когда-нибудь возглавит лондонский клуб.

– Предположим, что когда-нибудь вариант с "Арсеналом" сможет меня заинтересовать. Когда-нибудь, – приводит L'Equipe слова Вийера. – Сейчас я ничего не могу сказать, чтобы не обижать Арсена, которого я обожаю и очень уважаю. Знаю, что он сильно страдает от текущих результатов.

Хотел бы добавить, что по отношению ко всему, что он сделал для клуба, по отношению к тому, что он построил и что он выиграл, Венгер заслужил, чтобы самому решать, когда он уйдет на пенсию.

Мне трудно принять всю критику, которую получает Арсен на личном уровне. Я очень хорошо знаю, как он отказывался от предложений топ-клубов ради "Арсенала". И Венгер всем говорил "нет", но люди забыли об этом.

Большинство болельщиков "Арсенала" выступают за отставку Арсена Венгера, который тренирует команду с 1996 года. Отметим, что канониры после 30 проведенных матчей занимают шестое место в премьер-лиге с 48 очками, отставая от зоны Лиги чемпионов на 12 баллов.