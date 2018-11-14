Новый имидж Феллаини. Неужели?!

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини сделал новую стрижку. Футболист опубликовал фотографию в своем Твиттере.

Бельгийский хавбек известен пышной шевелюрой в стиле "афро". Феллаини поменял имидж за несколько дней до своего дня рождения. 22 ноября футболисту исполнится 31 год.

В текущем сезоне Феллаини провел 13 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил один гол и отдал одну голевую передачу.