14:39 | Футбол — Англия

Новый имидж Феллаини. Неужели?!

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини сделал новую стрижку. Футболист опубликовал фотографию в своем Твиттере.

Бельгийский хавбек известен пышной шевелюрой в стиле "афро". Феллаини поменял имидж за несколько дней до своего дня рождения. 22 ноября футболисту исполнится 31 год.

 

В текущем сезоне Феллаини провел 13 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил один гол и отдал одну голевую передачу.

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