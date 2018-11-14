Новый имидж Феллаини. Неужели?!

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Маруан Феллаини сделал новую стрижку. Футболист опубликовал фотографию в своем Твиттере.
Бельгийский хавбек известен пышной шевелюрой в стиле "афро". Феллаини поменял имидж за несколько дней до своего дня рождения. 22 ноября футболисту исполнится 31 год.
New year, new look #birthdaytomorrow pic.twitter.com/TYN3Ag0ObR– Marouane Fellaini (@Fellaini) 14 ноября 2018 г.
В текущем сезоне Феллаини провел 13 матчей за "Манчестер Юнайтед", забил один гол и отдал одну голевую передачу.
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