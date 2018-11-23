Н'Голо Канте: "Счастлив, что продлил контракт с "Челси"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте, который подписал новый контракт с лондонским клубом, отметил, что счастлив рад выступать в составе "синих". Новое соглашение футболиста рассчитано до 2023 года. Transfermarkt оценивает игрока в 80 миллионов евро.

- Я счастлив продлить свое время в "Челси", это были два прекрасных года, и я хочу еще больше, - приводит пресс-служба клуба слова Канте. - С тех пор, как я перешел в "Челси", я стал лучше как игрок, бросил вызов себе и получил некоторые награды, о которых никогда не думал. Мне нравится город, нравится клуб, и я счастлив остаться здесь.

Канте выступает за "Челси" с 2016 года. В составе "синих" он становился чемпионом Англии и выигрывал Кубок этой страны.

В текущем сезоне Канте провел 16 матчей за "Челси", забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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