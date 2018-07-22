"МЮ" хочет продлить контракт с Марсьялем. На француза претендуют "Челси" и "Бавария"

Руководство "Манчестер Юнайтед" заинтересовано в подписании нового контракта с нападающим Антони Марсьялем, сообщает Mirror. Действующее соглашение между игроком и клубом рассчитано до лета 2019 года. "Красные дьяволы" хотят продлить его до 2020 года.

Ранее агент 22-летнего француза сообщал, что его клиент хочет сменить команду. На тот момент интерес к форварду проявляли "Тоттенхэм" и "Ювентус". По данным Times, сейчас интерес к Марсьялю проявляют "Челси" и "Бавария". Вместе с тем, ни один из клубов не готов платить за игрока фиксированную сумму отступных – 100 миллионов евро (89,3 миллиона фунтов).

В прошлом сезоне нападающий не имел достаточного игрового времени, из-за чего не попал в состав сборной Франции на чемпионат мира. Таким образом, футболист лишился возможности завоевать второй в истории его страны титул сильнейшей команды мира.

Напомним, Марсьяль выступает за "МЮ" с 2015 года. За это время он принял участие в 136 матчах во всех турнирах, забив 36 мячей. За это время он помог манкунианцам выиграть Кубок и Суперкубок Англии, Кубок лиги, а также завоевать кубок Лиги Европы.