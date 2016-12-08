20:36 | ФУТБОЛ — Англия

"МЮ" готов продать в январе Феллаини

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"Манчестер Юнайтед" зимой будет готов продать полузащитника Маруана Феллаини. Бельгиец стал терять место в основном составе "МЮ", поэтому клуб готов расстаться с Феллаини. При этом манкунианцы намерены именно продать хавбека, а не отдать его в аренду.

Как сообщает The Mirror, интерес к 29-летнему Феллаини проявляет "Вест Хэм", но лондонцев может остановить высокая цена на игрока. Он перешел в "МЮ" из "Эвертона" в 2013 году за 32 миллиона евро.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Ботаникум

За эти же деньги вряд ли этот "одуван" кому-то нужен.

21:10

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