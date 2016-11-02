Моуринью оштрафован и дисквалифицирован на один матч

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью дисквалифицирован на один матч за неподобающее поведение во время матча чемпионата Англии с "Бернли" (0:0). Как сообщает официальный сайт Футбольной ассоциации (ФА), португалец в подтрибунном помещении оскорбительно высказался в адрес судьи матча. Помимо дисквалификации Моуринью также выплатит штраф в размере 8 тысяч фунтов стерлингов.

Также Моуринью оштрафован на 50 тысяч фунтов за слова перед игрой с "Ливерпулем", сказанные им в СМИ. ФА посчитала, что эти слова наносят ущерб репутации лиги.