Моуринью не собирается заканчивать карьеру в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью, говоря о вероятности возглавить "ПСЖ", отметил, что не собирается заканчивать карьеру в английском клубе. Также португалец высказался в отношении наставника "Реала" Зинедина Зидана.

– Скажу лишь то, что я тренер, который сохранил амбиции и желание делать что-то новое, – цитирует Моуринью Telefoot. - Я уверен, что не закончу тренерскую карьеру в "Манчестере".

– Зидан – великий тренер. Он завоевал титулы и продолжит делать это. Я думаю, что он станет тренером года. Он этого заслуживает.