Моуринью хочет бесплатно подписать Ракитича

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу, сообщает The Sun. Срок контракта хорвата с каталонским клубом истекает летом 2017 года. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью рассчитывает подписать хавбека, как свободного агента. Пока не известно, подпишет ли Ракитич новое соглашение с сине-гранатовыми. В этом сезоне он провел в составе "Барселоны" 15 матчей, забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.
SPFAN
Что ба на лавку посадить...Будь ума у него, то не пойдет
13:48
Demon5897
Player124 Фиг его знает. Если вагон бабла, а потом еще за каждое результативное действие еще вагон, может и согласится.
13:35
Player124
Фигу Мауру, а не Ракитича. Из лучшего в мире клуба в манчестерское болото....очень сомнительный вариант.
13:33