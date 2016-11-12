Моуринью хочет бесплатно подписать Ракитича

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу, сообщает The Sun. Срок контракта хорвата с каталонским клубом истекает летом 2017 года. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью рассчитывает подписать хавбека, как свободного агента. Пока не известно, подпишет ли Ракитич новое соглашение с сине-гранатовыми. В этом сезоне он провел в составе "Барселоны" 15 матчей, забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.