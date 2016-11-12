13:25 | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью хочет бесплатно подписать Ракитича

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"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику "Барселоны" Ивану Ракитичу, сообщает The Sun. Срок контракта хорвата с каталонским клубом истекает летом 2017 года. Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью рассчитывает подписать хавбека, как свободного агента. Пока не известно, подпишет ли Ракитич новое соглашение с сине-гранатовыми. В этом сезоне он провел в составе "Барселоны" 15 матчей, забил 2 мяча и отдал одну голевую передачу.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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SPFAN

Что ба на лавку посадить...Будь ума у него, то не пойдет

13:48

Demon5897

Player124 Фиг его знает. Если вагон бабла, а потом еще за каждое результативное действие еще вагон, может и согласится.

13:35

Player124

Фигу Мауру, а не Ракитича. Из лучшего в мире клуба в манчестерское болото....очень сомнительный вариант.

13:33

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