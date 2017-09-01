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13:03 | Футбол — Англия

Моуринью, Гвардьола и Клопп – в списке претендентов на звание лучшего тренера АПЛ в августе

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Сайт английской премьер-лиги назвал имена тренеров-претендентов на звание лучшего специалиста лиги в прошедшем месяце. На получение престижной награды претендуют Жозе Моуринью ("Манчестер Юнайтед"), Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Дэвид Вагнер ("Хаддерсфилд") и Тони Пьюлис ("Вест Бромвич").

В прошлом месяце "Манчестер Юнайтед" одержал три победы из трех с разницей мячей 10-0. "Манчестер Сити", "Ливерпуль" и "Вест Бромвич" выиграли по два матча и один раз сыграли вничью. Кроме того, новичок лиги "Хаддерсфилд" одержал две победы и сыграл раз вничью, не пропустив ни одного мяча.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Склифосовский Н. В.

Где Венгер, я спрашиваю, где Венгер? Он этих желторотиков всех порвет, потом обратно соберет, потом снова порвет.

13:37