Моура и Мане поспорят за звание лучшего игрока чемпионата Англии в августе

Английская премьер-лига на официальном сайте опубликовала шорт-лист претендентов на звание лучшего игрока чемпионата страны в августе. В список, среди прочих, вошли форвард "Тоттенхэма" Лукас Моура, на счету которого 3 гола в 4 играх, а также нападающий "Ливерпуля" Садио Мане (4 мяча в 4 матчах).

Полностью шорт-лист выглядит следующим образом:

Маркос Алонсо (защитник, "Челси"), Нил Этеридж (вратарь, "Кардифф Сити"), Cадио Мане (нападающий, "Ливерпуль"), Бенжамен Менди (защитник, "Манчестер Сити"), Лукас Моура (нападающий, "Тоттенхэм"), Роберто Перейра (полузащитник, "Уотфорд"), Виргил ван Дейк (защитник, "Ливерпуль").