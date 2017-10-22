Мино Райола: "Ибрагимович должен работать на меня. Мои дети выросли, мне нужны деньги"

Агент нападающего "Манчестер Юнайтед" Златана Ибрагимовича Мино Райола отметил, что швед может выступать на высоком уровне еще 5-6 лет. По его словам, форвардбудет работать на итальянца все это время.

- Я не дам ему остановиться, он должен работать на меня, - цитирует Expressen Райолу. - Я работал на него несколько лет, теперь его очередь. Мои дети выросли, мне нужны деньги. Мы с ним договаривались, что он работает только на меня в течение пяти лет. Зарплата начисляется мне, а он получает комиссию.