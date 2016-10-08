Месут Езил: "Мертесакер – прекрасный образец для подражания"

Полузащитник "Арсенала" Месут Езил выразил восхищение игрой своего партнера по сборной Германии Пера Мертесакера. По словам 27-летнего хавбека, именно капитан "канониров" является для него игроком, на которого он ровняется.

– Я знаю Мертесакера не первый день", – приводит transfermarketweb.com слова Езила. – Мы вместе играли в "Вердере", неоднократно выходили на поле в футболке сборной Германии. Могу с уверенностью заявить, что Мертесакер – прекрасный образец для подражания. Он всегда полностью отдается команде, не думая об индивидуальных действиях на поле. Все мы очень рады, что играем в футбол вместе с ним. С нетерпением ждем скорейшего возвращения Мертесакера в строй.