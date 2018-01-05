Мэр Ливерпуля намерен расследовать трансфер Баркли из "Эвертона" в "Челси"

Мэр Ливерпуля Джо Андерсон возмущен трансфером полузащитника Росса Баркли из "Эвертона" в "Челси". Хавбек подписал с лондонцами контракт, который рассчитан на 5,5 лет.

Предполагалось, что сумма трансфера составит 15 миллионов фунтов стерлингов. Ранее Баркли несколько раз отказался продлевать контракт с "Эвертоном", чтобы уйти этой зимой. Его договор с "ирисками" истекал в июне 2018-го, поэтому он мог покинуть клуб на правах свободного агента.

– Переход Баркли за 15 миллионов фунтов стерлингов, не сыгравшего ни одного матча в этом сезоне, и сорвавшего трансфер за 35 миллионов минувшим летом – плевок в лицо фанатам "Эвертона", – написал Андерсон на своей странице в Твиттере. – В лучшем случае, клуб выручит за него 20 миллионов.

Он мог уйти после того, как подпишет новый контракт. Я обращусь к руководству чемпионата и в Футбольную ассоциацию Англии, чтобы начать расследование обстоятельств трансфера. Агент срывает сделку в последний день на 35 миллионов, футболист не играет четыре месяца, а потом уходит за 20 миллионов.

"Челси" объявил о переходе Баркли из "Эвертона"