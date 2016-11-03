Майкл Оуэн: "Вижу контраст в игре Варди между нынешним и прошлым сезонами"

Экс-форвард "Ливерпуля" Майкл Оуэн отметил, что игра нападающего "Лестера" Джейми Варди изменилась по сравнению с прошлым сезоном. В текущем первенстве игрок "лис" забил всего два мяча.

– Варди вносит свой вклад в команду после закрытия трансферного окна, – цитирует BT Sport Оуэн. – Но он в команде, чтобы забивать голы, и я вижу контраст между нынешним и прошлым сезонами.

Напомним, что в летнее трансферное окно к Варди предметный интерес проявлял лондонский "Арсенал", но форвард решил остаться в "Лестере".