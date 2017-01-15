Маурисио Покеттино: "Травма Фертонгена? Все выглядит очень плохо"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что расстроен повреждением защитника Яна Фертонгена, которое тот получил в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" (4:0). Во втором тайме 29-летний футболист подвернул левую ногу и был заменен. В текущем сезоне бельгиец провел 25 матчей за клуб.

– Нам придется подождать понедельника, чтобы врачи лучше оценили его повреждение, – цитирует BBC Покеттино. – Пока все выглядит очень плохо. Я расстроен, ведь у нас сейчас сложный период. Но мы будем помогать ему, чтобы он быстрее восстановился.