11:31 | ФУТБОЛ — Англия

Маурисио Покеттино: "Травма Фертонгена? Все выглядит очень плохо"

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино заявил, что расстроен повреждением защитника Яна Фертонгена, которое тот получил в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Вест Бромвича" (4:0). Во втором тайме 29-летний футболист подвернул левую ногу и был заменен. В текущем сезоне бельгиец провел 25 матчей за клуб.

– Нам придется подождать понедельника, чтобы врачи лучше оценили его повреждение, – цитирует BBC Покеттино. – Пока все выглядит очень плохо. Я расстроен, ведь у нас сейчас сложный период. Но мы будем помогать ему, чтобы он быстрее восстановился.

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Материалы REN-TV

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