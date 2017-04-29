Маурисио Покеттино: "Тоттенхэм" хочет опередить всех, а не только "Арсенал"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино рассчитывает, что его команда еще поборется с "Челси" за чемпионство. Впереди у "шпор", занимающих второе место в премьер-лиге, встреча с "Арсеналом".

– Да, в последние годы "Арсенал" был впереди, но сильные клубы всегда примерно на одном и том же уровне, – цитирует ВВС Покеттино. – Это дерби, в котором много страсти. Оно многое значит для фанатов. Но я не хочу думать о том, как бы остаться впереди "Арсенала". Я хочу быть впереди всех, хочу создать что-то свое в этом клубе. Мы не дерби будем проводить, а нечто большее. Хотим сохранить борьбу за чемпионство.

Напомним, матч "Тоттенхэм" - "Арсенал" состоится завтра, 30 апреля, начало встречи в 18.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.