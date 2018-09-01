Маурисио Покеттино: "После победы над "МЮ" легко сказать, что мы были совершенны, но это не так"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино признался, что не слишком доволен игрой команды в матче чемпионата Англии с "Манчестер Юнайтед" (3:0), несмотря на крупную победу. По его словам, в первом тайме "шпоры" выглядели невыразительно.

– Мы сыграли не лучшим образом, и я был разочарован, – цитирует Sky Sports Покеттино. – Нужно улучшать качество игры. В первом тайме нас вратарь оставил в игре, мы допустили несколько голевых моментов у своих ворот и могли уступать с разницей в три мяча. Если хотим добиться многого, то должны показывать отличный футбол все 10 месяцев. После победы со счетом 3:0 на "Олд Траффорд" легко сказать, что мы были совершенны, но правда в том, что это не так.