Матео Ковачич: "Аренда в "Челси" - самый важный шаг в моей карьере"

Полузащитник "Челси" Матео Ковачич, права на которого принадлежат "Реалу", заявил, что аренда в лондонский клуб стала самым важным шагом в его карьере. 24-летний хорват добавил, что может продолжить карьеру в Лондоне и после окончания срока арендного соглашения.

- Аренда в "Челси" - самый важный шаг в моей карьере, - приводит слова Ковачича портал Goal. - Мне здесь очень нравится. Город потрясающий, клуб - один из лучших в мире, а мои партнеры по команде великолепны. Я могу представить, что останусь в "Челси", но у меня есть контракт с "Реалом" - все будет зависеть от него. Для меня сейчас главное - каждый день работать изо всех сил.

В текущем сезоне Ковачич провел 22 матча за "Челси", в которых отметился одним голевым пасом.

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