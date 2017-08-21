Маркос Алонсо: "Челси" на сто процентов заслужил победу над "Тоттенхэмом"

Защитник "Челси" Маркос Алонсо, оформивший дубль в матче 2-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:1), отметил, что его команда заслужила эту победу. Алонсо забил победный гол на 88-й минуте.

- Я очень рад победе. В течение недели было много разговоров, и это показало, что мы вместе, мы усердно работали и на 100 процентов заслужили победу, - приводит BBC слова Алонсо. - Мы постарались больше владеть мячом во втором тайме, но соперник очень хорошо прессинговал. Мы играли компактно и показали очень хорошую игру.

Алонсо - Мистер "Уэмбли". "Челси" победил "Тоттенхэм"

