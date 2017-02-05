"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер"

В матче 24-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" одержал победу над "Лестером" - 3:0. На 42-й минуте полузащитник манкунианцев Генрих Мхитарян открыл счет встречи, две минуты спустя нападающий Златан Ибрагимович удвоил преимущество своей команды. После перерыва хавбек Хуан Мата поразил ворота "лис", установив окончательный счет матча.

Отметим, что в этой встрече Ибаргимович установил рекорд чемпионата Англии. Он стал самым возрастным игроком премьер-лиги, который забил 15 голов за сезон. Швед достиг этой отметки в возрасте 35 лет и 125 дней.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

24-й тур

"Лестер" - "Манчестер Юнайтед" - 0:3 (0:2)

Голы: Мхитарян, 42 (0:1). Ибрагимович, 44 (0:2). Мата, 49 (0:3).

"Лестер": Шмейхель, Симпсон, Хут, Морган, Фукс, Махрез, Дринкуотер, Ндиди, Муса (Кинг, 45), Варди, Окадзаки (Грэй, 45).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Байи, Рохо (Блинд, 45), Мхитарян, Погба, Эррера, Мата (Феллаини, 77), Рэшфорд (Янг, 83), Ибрагимович.

Предупреждения: Дринкуотер, 5. Мата, 28. Фукс, 40. Эррера, 55. Погба, 56. де Хеа, 88.

Судья: Тэйлор.

5 февраля. Лестер. Стадион King Power Stadium.

Трансляция матча "Лестер" - "Манчестер Юнайтед"