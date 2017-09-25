"Манчестер Юнайтед" готов предложить Де Хеа новый контракт

Руководство "Манчестер Юнайтед" в ближайшие несколько недель начнет переговоры с вратарем Давидом Де Хеа о новом контракте, сообщает The Independent. Отмечается, что в клубе уверены, что испанец примет предложение, несмотря на интерес к нему со стороны "Реала".

Главный тренер "красных дьяволов" Жозе Моуринью также заинтересован в том, чтобы сохранить Де Хеа в команде и согласовать с ним контракт до начала следующего сезона.

Действующее соглашение с 26-летним голкипером рассчитано до лета 2019 года. Он выступает за клуб с 2011 года.

Ранее сообщалось, что президент "Реала" Флорентино Перес хотел приобрести Де Хеа минувшим летом, но против этой сделки высказался главный тренер команды Зинедин Зидан, который полностью доверяет действующему вратарю команды Кейлору Навасу.