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"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". Видео всех голов матча

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"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью в 15-м туре чемпионата Англии - 2:2. В составе "красных дьяволов" по голу забили Антони Марсьяль и Джесси Лингард, за "канониров" - Шкодран Мустафи и Александр Ляказетт.

Чемпионат Англии 

Премьер-лига 

15-й тур 

"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 2:2 (1:1)

Голы: Мустафи, 26 (0:1). Марсьяль, 30 (1:1). Ляказетт, 68 (1:2). Лингард, 69 (2:2). 

 

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