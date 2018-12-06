"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал". Видео всех голов матча

"Манчестер Юнайтед" и "Арсенал" сыграли вничью в 15-м туре чемпионата Англии - 2:2. В составе "красных дьяволов" по голу забили Антони Марсьяль и Джесси Лингард, за "канониров" - Шкодран Мустафи и Александр Ляказетт.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
15-й тур
"Манчестер Юнайтед" - "Арсенал" - 2:2 (1:1)
Голы: Мустафи, 26 (0:1). Марсьяль, 30 (1:1). Ляказетт, 68 (1:2). Лингард, 69 (2:2).
⚽️ FT: MANCHESTER UNITED 2-2 ARSENAL | Arsenal proved why they are unbeaten for so long and United earned a desperate draw against the Gunners. pic.twitter.com/4bn9lhTWIq– D9INE NEXUS (@D9INE_LEGACY) 5 декабря 2018 г.
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