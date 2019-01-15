"Манчестер Сити" разгромил "Вулверхэмптон" благодаря дублю Габриэла Жезуса

"Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 22-го тура чемпионата Англии - 3:0. Дубль в этой игре сделал полузащитник Габриэл Жезус, еще один гол в свои ворота забил хавбек "вулвз" Конор Коади.
"Горожане" набрали 53 очка и идут вторыми в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет 4 очка.
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22-й тур
"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 3:0 (2:0)
Голы: Габриэл Жезус, 10 (1:0). Габриэл Жезус, 39 - с пенальти (2:0). Коади, 78 - в свои ворота (3:0).
"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Сильва (Де Брейне, 62), Фернандинью, Стерлинг, Сане (Гюндоган, 74), Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Агуэро, 76).
"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 72), Дендонкер, Невеш, Хименес (Траоре, 46), Жота (Саисс, 59).
Предупреждение: Фернандинью, 14.
Удаление: Боли, 19.
Судья: Поусон.
14 января. Манчестер. Стадион "Этихад".