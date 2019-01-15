"Манчестер Сити" разгромил "Вулверхэмптон" благодаря дублю Габриэла Жезуса

"Манчестер Сити" обыграл "Вулверхэмптон" в матче 22-го тура чемпионата Англии - 3:0. Дубль в этой игре сделал полузащитник Габриэл Жезус, еще один гол в свои ворота забил хавбек "вулвз" Конор Коади.

"Горожане" набрали 53 очка и идут вторыми в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет 4 очка.

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22-й тур

"Манчестер Сити" - "Вулверхэмптон Уондерерс" - 3:0 (2:0)

Голы: Габриэл Жезус, 10 (1:0). Габриэл Жезус, 39 - с пенальти (2:0). Коади, 78 - в свои ворота (3:0).

"Манчестер Сити": Эдерсон, Уокер, Данилу, Ляпорт, Стоунс, Сильва (Де Брейне, 62), Фернандинью, Стерлинг, Сане (Гюндоган, 74), Бернарду Силва, Габриэл Жезус (Агуэро, 76).

"Вулверхэмптон Уондерерс": Руй Патрисиу, Боли, Доэрти, Беннетт, Хонни Кастро, Коади, Жоау Моутинью (Гиббс-Уайт, 72), Дендонкер, Невеш, Хименес (Траоре, 46), Жота (Саисс, 59).

Предупреждение: Фернандинью, 14.

Удаление: Боли, 19.

Судья: Поусон.

14 января. Манчестер. Стадион "Этихад".