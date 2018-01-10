Лукаку ушел в "Манчестер Юнайтед" из-за предсказания вуду

Владелец "Эвертона" Фархад Мошири рассказал, почему нападающий Ромелу Лукаку летом 2017 года не подписал новый контракт с клубом и перешел в "Манчестер Юнайтед". По его словам, все дело в предсказании вуду.

– Я потратил два лета, чтобы удержать его, – цитирует Мошири The Guardian. – Я все время общался с его агентом, матерью, семьей, с ним лично. На год мы его удержали. Прошлым летом мы предложили ему более выгодный контракт. Мы перебили все другие предложения, однако он не захотел остаться.

Мы сделали все. Вы не поверите, если я скажу, какие условия мы предложили. Мы давали ему больше, чем "Челси". Его агент дал согласие. Когда же Лукаку находился в комнате для собраний, ему позвонила мама. Она сказала, что после паломничества в Африку ей открылось предсказание вуду о том, что сыну нужно перейти в "Челси".

Дальше все мои старания оказались напрасны. Иногда мир несправедлив. Думаю, сейчас бы Ромелу стоил бы 120 миллионов фунтов, поэтому мы потеряли в деньгах. Проблема заключалась в том, что мысленно он нас уже покинул.