Лоран Косьельни: "Я не великий оратор, не люблю длинные речи"

Защитник "Арсенала" Лоран Косьельни заявил, что не любит говорить длинные речи партнерам по команде, несмотря на роль капитана. По его мнению, капитан должен быть на поле примером для других игроков.

– Я не великий оратор, не люблю длинные речи, – цитирует L'Equipe Косьельни. – Это не в моем характере. На мой взгляд, это не обязательная способность для капитана команды. Капитан – игрок, который должен быть примером для других на поле, который должен помогать товарищам по команде двигаться в правильном направлении, чтобы выиграть. Я стараюсь делать то, что знаю, чтобы дать команде самое лучшее, что могу. Борьба на поле. Победа в поединках. Нужно показывать своим товарищам по команде, что они могут рассчитывать на меня.