"Ливерпуль" может заплатить 100 миллионов евро за Облака

"Ливерпуль" может приобрести голкипера "Атлетико" Яна Облака. Как сообщает испанский портал AS, "красные" вновь подняли вратарский вопрос после финала Лиги чемпионов, в котором голкипер команды Лорис Кариус допустил две результативные ошибки. В итоге "Ливерпуль" уступил "Реалу" со счетом 1:3.

Мерсисайдская команда готова выплатить 100 миллионов евро отступных за 25-летнего словенца. В качестве альтернативы "Ливерпуль" рассматривает голкипера "Ромы" Алисона.

В минувшем сезоне Облак провел 53 игры во всех турнирах и пропустил 32 мяча.