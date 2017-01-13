"Лион" предлагал за Депая 13 миллионов фунтов стерлингов

Стали известны подробности предложения "Лиона" по нападающему "Манчестер Юнайтед" Мемфису Депаю. Как утверждает Sky Sports, французский клуб предлагал за 22-летнего голландца 13 миллионов фунтов стерлингов, но "МЮ" не устроила такая сумма. Ранее сообщалось, что игрок, которые не получает игровой практики при Жозе Моуринью, зимой может покинуть клуб. В текущем сезоне голландский нападающий 8 раз выходил на поле, но результативными действиями не отметился.

Напомним, в июне 2015 года "Манчестер Юнайтед" заплатил ПСВ за трансфер Мемфиса Депая 25 миллионов фунтов стерлингов.