"Лестер" разгромил "Уотфорд", "Халл" проиграл "Сандерленду"

В матче 36-го тура чемпионата Англии "Лестер" на своем поле обыграл "Уотфорд" – 3:0. Один из голов на счету Рияда Махреза. Экс-форвард ЦСКА Ахмед Муса попал в заявку на игру, но остался в запасе "лис". Эта победа позволила "Лестеру" подняться на девятое место в таблице. "Уотфорд" остался 15-м. Отметим, что эта победа гарантировала подопечным Крэйга Шекспира сохранение прописки в премьер-лиге.

В другом поединке "Халл Сити" дома уступил "Сандерленду" (0:2). Точку в поединке поставил Джермейн Дефо. Экс-форвард "Локомотива" Умар Ньясс провел на поле все 90 минут в составе "тигров". Для "черных котов" эта победа стала первой за последние 11 туров, но не позволила команде покинуть последнее место.

"Бернли" на своем поле сыграл вничью с "Вест Бромвичем" – 2:2. У "дроздов" один из голов на счету бывшего игрока "Зенита" Саломона Рондона. Дублем у хозяев отметился Сэм Воукс. "Борнмут" дома разделил очки со "Стоук Сити" – 2:2. Любопытно, что в этой встрече было забито сразу два автогола.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

36-й тур

"Лестер" – "Уотфорд" – 3:0 (1:0)

Голы: Ндиди, 38 (1:0). Махрез, 58 (2:0). Олбрайтон, 90+3 (3:0).

"Лестер": Шмайхель, Хут, Фукс, Беналуан, Симпсон, Олбрайтон, Махрез (Грэй, 78), Дринкуотер (Кинг, 67), Ндиди, Окадзаки (Слимани, 63), Варди.

"Уотфорд": Гомес, Мариаппа, Предль, Янмат, Кабаселе (Суньига, 72), Капуэ (Дини, 67), Клеверли, Дукуре, Окака Чука, Амрабат, Ньянг (Перейра, 84).

Судья: Ист.

6 мая. Лестер. Стадион "Кинг Пауэр".

"Халл Сити" – "Сандерленд" – 0:2 (0:0)

Голы: Джонс, 69 (0:1). Дефо, 90+2 (0:2).

"Халл Сити": Якупович, Раноккиа, Робертсон, Магуайр, Н`Диай (Мбокани, 78), Аль-Мухаммади (Эвандру, 86), Маркович (Хаддлстоун, 66), Клукас, Грощицки, Эрнандес, Ньясс.

"Сандерленд": Пикфорд, О`Ши, Коне, Джонс, Манкильо, Денайер, Ндонг, Ханимэн (Ларссон, 79), Дефо, Аничебе, Борини.

Предупреждения: Клукас, 28. Грощицки, 33. Аль-Мухаммади, 83. Аничебе, 89.

Судья: Суорбрик.

6 мая. Халл. Стадион KCOM.

"Борнмут" – "Стоук Сити" – 2:2 (0:1)

Голы: Муссе, 33 - в свои ворота (0:1). Станислас, 62 (1:1). Диуф, 73 (1:2). Шоукросс, 81 - в свои ворота (2:2).

"Борнмут": Боруц, Смит, Дэниэлс, С.Кук, Фрэнсис, Станислас (Градель, 72), Артер, Пью (Айб, 79), Л.Кук, Кинг, Муссе (Фрэйзер, 58).

"Стоук Сити": Батленд, Джонсон, Шоукросс, Муньеса, Мартинс Инди, Кэмерон, Уилан, Шачири, Аллен, Арнаутович (Питерс, 90), Диуф (Уолтерс, 78).

Предупреждения: Артер, 26. Градель, 90.

Судья: Тирни.

6 мая. Борнмут. Стадион "Дин Корт".

"Бернли" – "Вест Бромвич" – 2:2 (0:0)

Голы: Воукс, 56 (1:0). Рондон, 66 (1:1). Доусон, 78 (1:2). Воукс, 86 (2:2).

"Бернли": Хитон, Уорд, Лонг, Лоутон, Тарковски, Арфилд (Брэйди, 83), Бойд (Гвюдмундссон, 83), Уэствуд, Хендрик, Воукс, Барнс (Грэй, 80).

"Вест Бромвич": Фостер, Эванс (Ньом, 51), Маколи, Уилсон (Якоб, 88), Доусон, Флетчер, Брант, Ливермор, Филд (Моррисон, 55), Рондон, Макклин.

Предупреждения: Барнс, 58. Уилсон, 76. Маколи, 85. Ньом, 90+1.

Судья: Джоунс.

6 мая. Бернли. Стадион "Терф Мур".