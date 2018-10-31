"Лестер" поедет на матч с "Кардиффом" на автобусе. Полет на самолете посчитали бестактным

"Лестер" поедет на автобусе на матч 11-го тура чемпионата Англии против "Кардиффа". "Лисы" отказались лететь на самолете, посчитав такой способ путешествия бестактным из-за обстоятельств гибели владельца клуба Вишая Шривадданапрабха.

Напомним, в результате крушения вертолета возле стадиона "Кинг Пауэр" после матча 10-го тура чемпионата Англии между "Лестером" и "Вест Хэмом" (1:1) погибли пять человек: миллиардер Вишай Шриваддханапрабха, два члена его персонала - Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар, пилот Эрик Сваффер и пассажир Изабелла Роза Лечович.

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