"Лестер" - "Ливерпуль": Салах, Фирмину и Мане в стартовом составе

Стали известны стартовые составы "Лестера" и "Ливерпуля" на матч четвертого тура чемпионата Англии.

"Лестер": Шмайхель, Перрейра, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Олбрайтон, Менди, Геззаль, Мэддисон, Грей.

"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вайналдум, Хендерсон, Мане, Салах, Фирмино.

У "Лестера" продолжает отбывать дисквалификацию Джейми Варди. Матч начнется в 14.30 по московскому времени.