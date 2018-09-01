"Лестер" - "Ливерпуль": Салах, Фирмину и Мане в стартовом составе

Стали известны стартовые составы "Лестера" и "Ливерпуля" на матч четвертого тура чемпионата Англии.
"Лестер": Шмайхель, Перрейра, Морган, Магуайр, Чилуэлл, Ндиди, Олбрайтон, Менди, Геззаль, Мэддисон, Грей.
"Ливерпуль": Алиссон, Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Милнер, Вайналдум, Хендерсон, Мане, Салах, Фирмино.
У "Лестера" продолжает отбывать дисквалификацию Джейми Варди. Матч начнется в 14.30 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/