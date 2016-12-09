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Леонардо Ульоа: "Если не получу игровое время в "Лестере", значит нужно сменить клуб"

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Нападающий "Лестера" Леонардо Ульоа задумывается над сменой клубной прописки. Форвард подчеркнул, что для него очень важно получать игровое время. В текущем сезоне 30-летний аргентинец провел за "лис" 12 матчей во всех турнирах, являясь игроком замены.

- Я всегда хочу выходить на поле, - приводит Sky Sports слова Ульоа. - Если я не получу игрового времени в "Лестере", то мне нужно поискать его в другом месте. Это непростое решение. Я жду открытия трансферного окна, решения тренера и команды. Я хочу поговорить с Раньери, чтобы понять, что делать дальше. У меня есть контракт, но я вынужден думать о будущем.

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