Курт Зума: "Погба проиграл мне и заявил: "Не приходи больше в мой дом"

Защитник "Стоук Сити" Курт Зума рассказал, что его соотечественник Поль Погба сильно заводится, когда проигрывает в настольные игры. Также он отметил, что хавбек "Манчестер Юнайтед" не собирается прекращать делать эффектные стрижки.

- Погба не любит проигрывать, когда мы играем в карточные игры, такие как Уно, - цитирует Goal Зума. - На днях я пришел к нему в гости и обыграл его. Он был таким, злым, что не хотел больше видеть меня. Он сказал мне: "Больше не приходи в мой дом", на что я ему ответил: "Мой друг, пожалуйста, не нервничай, это только Уно".

Вы можете заметить, что он любит стрижки, ему это нравится. Как-то я посоветовал ему остановиться, но он не хочет. Погба - один из лучших игроков - у него есть все, поэтому люди говорят о нем, потому что он так хорош.