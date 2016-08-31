"Кристал Пэлас" подтвердил заинтересованность в Уилшире

Главный тренер "Кристал Пэлас" Алан Пардью подтвердил заинтересованность в полузащитнике "Арсенала"​ Джеке Уилшире. Ранее СМИ писали, что 24-летний англичанин отправится в аренду в один из английских клубов.

- Уилшир - игрок, который оказался на трансферном рынке буквально вчера, поэтому было бы глупо не участвовать в борьбе за него, - цитирует Sky Sports Пардью. - Очевидно, что есть много клубов, которые хотели бы заполучить Джек, и "Кристал Пэлас" - один из них. Тем не менее мы сделали много в это трансферное окно, поэтому подписание Уилшира стало бы вишенкой на торте.