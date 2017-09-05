Коутинью может отказаться играть за "Ливерпуль" в Лиге чемпионов

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутинью может отказаться играть за свою команду в Лиге чемпионов, утверждает Sport.es. Игрок недоволен тем, что руководство клуба не отпустило его в "Барселону" во время трансферного окна.

Сейчас 25-летний бразилец рассчитывает перейти в каталонский клуб в январе. В случае если этот трансфер состоится, футболист сможет быть заявлен за "Барсу" в плей-офф Лиги чемпионов.

Напомним, летом сине-гранатовые неоднократно пытались договориться с "Ливерпулем" о покупке Коутинью, но все переговоры завершились неудачно. 4 сентября английский клуб, с которым "Спартак" сыграет в ЛЧ, внес игрока в заявку для участия в турнире.