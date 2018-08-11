Косьельни – новый капитан "Арсенала"

Защитник Лоран Косьельни назначен новым капитаном "Арсенала" на предстоящий сезон. Главный тренер "канониров" Унаи Эмери также отметил, что назначил четырех футболистов вице-капитанами.

– Капитан этой команды – Косьельни, который сейчас травмирован, – цитирует сайт "Арсенала" Эмери. – После Лорана наши капитаны это – Петр Чех, Аарон Рэмси, Месут Езил и Гранит Джака. Я хочу, чтобы в команде были лидеры, чтобы каждый игрок мог продемонстрировать свои лидерские навыки.

В прошлом сезоне Косьельни провел 33 матча за клуб во всех турнирах и забил два гола. За лондонцев он выступает с 2010 года.​