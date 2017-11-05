Главный тренер "Челси"​ Антонио Конте может возглавить "Милан" уже зимой, информирует Football Italia. Также на пост наставника "россонери" претендует бывший наставник "Баварии" Карло Анчелотти.

На данный момент "Милан" возглавляет Винченцо Монтелла. Как отмечается, он будет уволен, если команда не победит "Сассуоло" в ближайшем матче 12-го тура чемпионата Италии.

Ранее сообщалось, что президент "Челси" Роман Абрамович недоволен работой Конте и может его уволить. Владелец "синих" и тренер перестали общаться напрямую, а вся коммуникация происходит через директора клуба Марину Грановскую.