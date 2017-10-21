Конте эмоционально отпраздновал победный гол Аспиликуэты с фанатами

Главный тренер "Челси" Антонио Конте эмоционально отпраздновал гол защитника команды Сесара Аспиликуэты в матче 9-го тура чемпионата Англии против "Уотфордом" (4:2). На 87-й минуте встречи при счете 2:2 испанец поразил ворота соперников, тем самым забив решающий гол в игре.

Этот гол своей команды итальянский специалист отпраздновал вместе с фанатами команды. Конте буквально прыгнул в объятия болельщиков, сидевших рядом с ним.