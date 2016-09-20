Клаудио Раньери: "Хотел поработать с Конте, когда тренировал "Фиорентину"

Главный тренер "Лестера" Клаудио Раньери накануне матча 1/16 финала Кубка лиги против "Челси" рассказал, что в свое время хотел поработать в "Фиорентине" с полузащитником Антонио Конте, который в настоящее время тренирует "синих". Итальянский специалист тренировал "фиалок" с 1993 по 1997 год. Матч "Лестер" - "Челси" состоится сегодня и начнется в 21.45 по московскому времени.

- Знаю Конте давно, - цитирует Sky Sports Раньери. - Когда я тренировал "Фиорентину", он играл за "Ювентус", и я хотел пригласить его в нашу команду, но эта идея не была воплощена в жизнь. Тем не менее отмечу, что мы не были близки к подписанию Антонио. Он и Ди Ливио были очень хорошими игроками для "Фиорентины", но совершить трансферы не удалось. Конте - отличный парень, труженик и обладает сильным менталитетом.