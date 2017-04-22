Кэйхилл может пропустить матч с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте сообщил, что защитник Гэри Кэйхилл может пропустить сегодняшний матч Кубка Англии с "Тоттенхэмом". Во время тренировки на этой неделе у игрока поднялась температура, и он был доставлен в больницу.

- Это не самый удачный период для нас, - цитирует пресс-служба клуба Конте. - У Кэйхилла была небольшая температура во время утренней тренировки во вторник, поэтому наш клубный врач предпочел отвезти его в больницу и проверить его состояние. Проблема не очень серьёзная. Сейчас Гэри чувствует себя намного лучше, но если выспросите меня, готов ли он сыграть завтра, я отвечу, что это очень трудно для него.

Напомним, что матч "Челси" - "Тоттенхэм" состоится сегодня, 22 апреля, начало - в 19.15 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.