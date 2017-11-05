Кевин де Брейне: "Знаем, что "Арсенал" - классная команда"

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин де Брейне подчеркнул, что команда хорошо сдерживала "Арсенал" (3:1) в матче 11-го тура чемпионата Англии. По словам хавбека, "горожане" одержали прекрасную победу.

– "Манчестер Сити" знает, что "Арсенал" – классная команда. Но мы хорошо их сдерживали, – приводит BBC слова де Брейне. – У нас было больше голевых моментов, и третий мяч был забит вовремя. Это прекрасная победа.

Чем чаще выигрываешь, тем сильнее другие соперники хотят обыграть вас. Старт сезона получился великолепным. Посмотрим, что будет в следующих матчах.