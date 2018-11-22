Кафу: "Алвес, Карвахаль и Данилу – лучшие правые защитники в мире"

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу назвал лучших правых защитников мира, сообщает The Mirror. 48-летний экс-футболист не включил в свой список игрока "Манчестер Сити" Кайла Уокера.

– На данный момент я бы выделил Дани Алвеса, Даниэля Карвахаля и Данилу, – цитирует Кафу The Mirror. – Считаю, что они являются лучшими правыми защитниками в мире. Особо отмечу игру Дани Алвеса, его стиль игры очень похож на мой.

В текущем сезоне основным правым защитником "Манчестера Сити" является Кайл Уокер, который сыграл в 15 матчах за клуб во всех турнирах и забил один гол. Данилу принял участие только в трех играх.