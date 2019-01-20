Игрок "Чарльтона" был травмирован болельщиком, празднуя гол

Болельщик "Чарльтона" нанес травму футболисту своей любимой команды, празднуя гол. Инцидент произошел во время матча лиги 1 – третьего по силе дивизиона в Англии. "Чарльтон" вырвал победу у "Аккрингтона" благодаря голу с пенальти в компенсированное время. Все бросились праздновать это событие к бровке.

Некоторые фанаты также не удержались и побежали на поле. Один из них поскользнулся и высоко поднятой ногой ударил в пах игрока "Чарльтона" Кристиана Белика, который скорчился от боли. О степени серьезности повреждения не сообщается.