Ибрагимович впервые за полтора года не забил пенальти в чемпионате страны

Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не реализовал пенальти в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Борнмута". Как сообщает Opta, это первый с сентября 2015 года незабитый одиннадцатиметровый в матчах национальных чемпионатов для шведа. Тогда Ибрагимович не смог поразить ворота "Генгама". Отметим, что с тех пор до сегодняшнего дня он реализовал 6 подряд пенальти в играх национальных чемпионатов Франции и Англии.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут"