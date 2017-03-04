17:13 | ФУТБОЛ — Англия

Ибрагимович впервые за полтора года не забил пенальти в чемпионате страны

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Форвард "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович не реализовал пенальти в матче 27-го тура чемпионата Англии против "Борнмута". Как сообщает Opta, это первый с сентября 2015 года незабитый одиннадцатиметровый в матчах национальных чемпионатов для шведа. Тогда Ибрагимович не смог поразить ворота "Генгама". Отметим, что с тех пор до сегодняшнего дня он реализовал 6 подряд пенальти в играх национальных чемпионатов Франции и Англии.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Борнмут"

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Материалы REN-TV

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