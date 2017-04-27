Ибрагимович пока отказывается продлевать контракт с "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Златан Ибрагимович отказался продлевать контракт на следующий сезон. Как сообщает The Sun, клуб предложил 35-летнему шведу воспользоваться соответствующей опцией, однако Ибрагимович отказался от этого, предпочтя взять паузу на раздумья. По данным источника, форвард ждет прогресса в восстановлении после тяжелой травмы. В зависимости от состояния Ибрагимович будет принимать решение о своем будущем.
Ранее появлялась информация, что Ибрагимович после травмы предпочтет перебраться в менее интенсивный чемпионат, например, в США.
Ботаникум
Слоня + + + + +
17:32
Слоня
На удивление достойное поведение Бога Швеции. Любой игрок при такой травме заключил бы контракт и пол года приходил в офис только за гонораром, тем более в таком возрасте восстановление может и год занять. Уважуха Ибре.
17:02