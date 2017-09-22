Хосеп Гвардьола: "Работать до 70 лет? Я слишком люблю гольф"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола в преддверии матча 6-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" отметил, что не намерен работать до 70 лет по примеру наставника соперника Роя Ходжсона.

– Определенно, нет. Обещаю. Я слишком люблю гольф. Однако я восхищаюсь Ходжсоном и уважаю его за долгую карьеру, – цитирует Гвардьолу The Guardian. - То же самое могу сказать о Гарете Бэрри и его рекорде по количеству матчей в премьер-лиге. Я восхищаюсь людьми, которые остаются в профессии, особенно если им 70 лет.