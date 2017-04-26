Хосеп Гвардьола: "Мы соседи с Моуринью"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола накануне матча 26-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Юнайтед" рассказал, что часто видится с наставником соперника Жозе Моуринью, так как является с ним соседями. Также он отметил, что в завтрашнем поединке не сможет принять участие полузащитник Давид Сильва.

- Кубок Англии - это уже прошлое, - цитирует BBC Гвардьолу. - Нам остается только поздравить "Арсенал" и двигаться дальше. Впереди матч с "Манчестер Юнайтед". "МЮ" - хороший соперник, у которого длинная серия без поражений. Конечно, потеря такого превосходного игрока, как Ибрагимович, велика, но у них есть Лингард и Рэшфорд, они тоже хорошие игроки. Моуринью и я - соседи, поэтому при встрече просто здороваемся. Участие Сильвы в матче с "МЮ" вызывает сомнения. Жезус готов, но его физические кондиции не оптимальны. Серхио Агуэро намного лучше готов. Хотя они могут играть вместе, это зависит от нашей схемы.

Матч "Манчестер Сити" - "Манчестер Юнайтед" состоится завтра, 27 апреля, начало - в 22.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию этой игры.