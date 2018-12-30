Хосеп Гвардьола: "Матч с "Ливерпулем" будет больше, чем просто за три очка"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола прокомментировал победу в матче 20-го тура чемпионата Англии с "Саутгемптоном" (3:1). 47-летний испанский специалист назвал "Ливерпуль" одним из сильнейших клубов в Европе. "Горожане" сыграют с ними в рамках 21-го тура АПЛ 3 января.

– Было важно выиграть после двух поражений, и игроки выполнили эту задачу. Если команда набирает за сезон 100 очков, а после первого круга следующего сезона в ее активе 45 баллов, то все не так плохо. Мы неплохо идем, но наш соперник, возможно, сейчас один из сильнейших в Европе.

Будет ли готов Де Брюйне к матчу с "Ливерпулем"? Гюндоган будет готов, а по ситуации с Кевином узнаем в четверг. Конечно, матч с "Ливерпулем" будет больше, чем просто за три очка, так как это лидер АПЛ, – приводит слова Гвардьолы BBC.

"Манчестер Сити" сыграет с "Ливерпулем" в матче 21-го тура АПЛ в четверг, 3 января.